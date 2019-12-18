بيض المائدة يقفز لـ(230) جنيها للطبق بالأسواق

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد أسعار بيض المائدة ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق ، وعزا بعض التجارلـ(السوداني) امس الزيادة للندرة والتصدير للولايات ومحدودية شركات البياض . وقال مصدر بغرفة الدواجن لـ(السوداني) امس ، ان ارتفاع سعر الذرة ومدخلات الانتاج انعكس على انتاج الشركات سواء كانت شركات لاحم أو بياض إضافة الى ارتفاع سعر الصرف، موضحا ان هنالك اعلافا تركيزية يتم استيرادها بسعر الدولار ، وقال ان الدولار حاليا تجاوز الـ(80) جنيها ، ولفت لمجابهة القطاع لإشكاليات كبيرة .

وأشار تاجر اللحوم بيضاء بسوق بحري محمد الهادي لـ(السوداني) امس ان هنالك ندرة في بيض المائدة تسبب في زيادة السعر بالأسواق ، وأوضح ان سعر القطاعي قفز لـ(230) جنيها بدلا من (175) جنيها للطبق، واشار لعدم وضوح سعر الشركات ، موضحا بان مدخلات الإنتاج انعكست على الانتاج بصورة كبيرة ، ووصف حركة البيع بالضعيفة ، وقال ان طرح الشركات لإنتاجها ضعيف بالأسواق اما بيض المزارع فهو غير متوفر بالسوق ، وأشار لتأثر الشركات من الارتفاع الحالي في الدولار.

وأضاف ناصر حسن ان هنالك شركات محدودة لفراخ البياض تحتكر الانتاج ويتم طرح كميات طفيفة من بيض المائدة بالأسواق اضافة الى التصدير للولايات مما ادى الى حدوث ندرة في الاسواق مقابل الطلب ، مبينا ان سعر الجملة لطبق بيض المائدة بلغ (210) جنيهات بدلا من (175)جنيها ، وأوضح أن الإنتاج الحالي لا يغطي السوق .

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