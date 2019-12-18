الإمارات تلتزم بدعم ملف الأمن الغذائي العربي

الخرطوم: إبتهاج متوكل

شدد نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على الدور المهم لدولة الإمارات في دعم القطاعات المختلفة المعززة لأهداف التنمية المستدامة، وقال لدى اجتماعه امس، برئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بإمارة دبي، ان قضية الأمن الغذائي تعتبر واحدة من أهم الأولويات والقضايا في المنطقة والعالم، وتسعى دول المنطقة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية، وأضاف: هذا الإطار يتطلب تضافر كل الجهود العربية والإقليمية، والتكامل بين قطاعات المجتمع المختلفة، داعيا للتأسيس مناخ محفز للاستثمار الزراعي، عبر تطوير الخطط والبرامج المبتكرة، وتيسير انتقال رؤوس الأموال العربية، وحركة عوامل الإنتاج بين الدول العربية وتحفيز دور المؤسسات المالية العربية المشتركة في تعزيز العمل العربي المشترك، واطلع على نتائج أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة وتوسع أعمالها في ضوء الزيادة في رأسمالها بنسبة 50%، حيث بلغ عدد شركاتها الزراعية نحو 54 شركة بنهاية شهر سبتمبر 2019، وقدم رئيس الهيئة محمد المزروعي، شرحا عن زيادة صافي الاستثمارات الزراعية إلى نحو 607 ملايين دولار بإجمالي أصول بلغت نحو 4.6 مليار دولار، والتي توفر نحو 115,400 وظيفة وارتفاع أصول الهيئة من نحو 917 مليون دولار إلى 1,180 مليون دولار، وانخفاض مطلوباتها من نحو 151 مليون دولار إلى 46 مليون دولار منوها الى ان توزيعات أرباح الهيئة للدول الأعضاء بلغت نسبة 70% من رأس المال المدفوع.

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