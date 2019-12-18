ندوة “مكافحة الفساد” تدعو للعمل الجماعي

(سونا)- عقدت الجمعية السودانية للأمم المتحدة صباح اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف ٩ ديسمبر من كل عام، عقدت ندوة حول “مكافحة الفساد” تحت شعار: “متحدون على مكافحة الفساد” برعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عيسى وحضور أعضاء الجمعية السودانية للامم المتحدة وممثلي الوزارات والمؤسسات والمنظمات.

وقالت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عيسى إن الأمم المتحدة تعتبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد يوما للتوعية بخطر الفساد ومكافحته والتوعية بأهمية الشفافية والنزاهة والمحاسبة والحكم الرشيد في جميع قطاعات الدولة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وفي جميع القطاعات.

وأشارت نيكولا الى اعتماد الأمم المتحدة العام الماضي لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واعتبرت ممثل رئيس الجمعية السودانية للامم المتحدة، دكتورة سارة أبو، الفساد آفة من آفات العصر وقالت إن الفساد مرض يستوجب العلاج لذا اهتمت المجتمعات والحكومات في محيطنا الإقليمي والدولي بمكافحته وسعت لإيجاد هياكل لمجابهة الفساد ومحاربته.

وقالت سارة إن مكافحة الفساد لابد أن تبدأ بإيجاد نظام تشريعي يضع الأسس والقوانين وآليات عمل واستراتيجيات فاعلة يتم دعمها بنظام إداري قوي يدعمه نظام إعلامي يؤمن بمكافحة الفساد ويسلط الضوء عليه ويوعي الناس بالمبادئ الاساسية المطلوبة لمكافحة الفساد.

وأشارت ممثلة الجمعية إلى أن الفساد يتخذ أشكالا عديدة منها الفساد المالي والإداري والمحسوبية التي تمس الحق العام والمال العام، لافتة لضرورة إيجاد آليات فعالة وأحكام متسقة فيما بينها حتى تصبح فاعلة في مكافحة الفساد والوقاية منه.

ودعت سارة للعمل الجماعي لمكافحة الفساد والحد من انتشاره تشارك فيه كل مؤسسات القطاع العام ذات الصلة، بالإضافة للمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني وبالإضافة للمؤسسات الدولية، مؤكدة أن مكافحة الفساد تتطلب رؤية واستراتيجيات وخططا بين أصحاب المصلحة.

وزادت: “لمكافحة الفساد والوقاية منه يجب أن يكون هناك فعل متصل ومستمر يبدأ بالتشريع وينتهي بالتعاون”.

من جانبه أكد ممثل النائب العام مولانا أحمد محمد أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٩ديسمبر يعتبر يوما مهما بعد الثورة، مشيرا إلى أن الفساد عانى منه السودان طيلة عقود الحكم البائد، متمثلا في سوء استغلال السلطة وغياب مبدأ الشفافية لصالح تمكين أفراد دون المراعاة للصالح العام، مشيرا إلى أن الفساد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال إن الفساد الإداري يمثل عقبة لتطور المجتمعات جراء تدني الرقابة وعدم الالتزام بالقوانين، مشيرا إلى أن تكوين لجنة تفكيك التمكين التي كونت مؤخرا يعمل على كشف الفساد واستر داد الحقوق والأموات المنهوبة.

ممثل وزارة العدل الأستاذ محمد عثمان أحمد قال إن الفساد هو استغلال المال العام والسلطة لتحقيق مكاسب شخصية.