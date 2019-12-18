وزير المالية: بشريات مهمة للمواطن في موازنة 2020م

(سونا) – بشر د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المواطن السوداني بشريات مهمة يتم الإعلان عنها بعد إعلان موازنة 2020م .

وقال إن موازنة 2020 تهدف إلى الانتقال باقتصاد البلاد من المخاطر والتحديات الماثلة، مؤكدا توحيد الكلمة والاتفاق على برنامج اقتصادي يحول السودان لبلد آخر، كاشفا عن مجهودات المجتمع الدولي للحصول على القروض.

جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمه تجمع اتحاد المهنيين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر 2018 م، وذلك بمشاركة ممثل الحرية والتغيير ومدير هيئة الجمارك السودانية الفريق بشير الطاهر بشير ومدير ديوان المراجعة الداخلية ومدير ديوان الحسابات .

وترحم وزير المالية على شهداء الثورة السودانية، داعياً العاملين بالوزارة إلى بذل الجهود وتحمل المسئولية للنهوض بالاقتصاد، مبيناً أن المشروع الاقتصادي يأتي بعد ملف السلام، مشيراً إلى أن اهم استحقاقات الثورة تحققت من اهداف الالفية بالنصيب الأكبر للمرأة في الوزارة، داعياً الى العمل الجاد من أجل دعم الاقتصاد، وكشف عن تنوير يقدمه لمجلس الحرية والتغيير بموازنة 2020م في حوار مهم حول الموازنة .

وأشاد وزير المالية بالعاملين بالوزارة والجهود التي بذلوها في إعداد الموازنة والذين ظلوا يعملون حتى ساعات متأخرة من الليل.

من جانبها دعت آمنة أحمد سعد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الى الترحم على شهداء الثورة، وكما دعت العاملين بالوزارة وضع البلاد نصب أعينهم وعمل كل ما من شأنه أن يؤدي الى تقدمها وتحقيق عزتها ، داعية الى ترتيب البيت من الداخل والعمل بيد واحدة من أجل الخروج بالبلاد الى بر الامان في شتى المجالات .

وأكدت على أهمية اتفاق الجميع على تنفيذ موازانة العام المالي 2020م باعتبارها الموازنة الأولى في ظل الحكومة الانتقالية والتي يعول عليها كثيراً في وضع اللبنات الأولى للنهضة الاقتصادية والعمل على تحقيق السلام الشامل.