برنامج ريادة الأعمال للمبرمجين يختتم أعماله

(سونا) – اختتم اليوم مركز البرمجيات الوطني فعاليات برنامج ريادة الاعمال للمبرمجين من الشباب السوداني ببرج الاتصالات اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 بحضور مدير عام المركز القومي للمعلومات المكلف ،البرنامج التدريبي المكثف الذي يشمل المهارات الضرورية التي تعزز وتقوي من قدرة الشباب علي انجاز مشروعاتهم وتمليكهم اساسيات ريادة الاعمال وعرض وتسويق افكارهم وكيفية استفادة المواطن السوداني منها ومواجهة سوق العمل بتقديم مساهمات حقيقة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ويعد مركز البرمجيات الوطني احد اهم المشروعات الاستراتيجية للمركز القومي للمعلوات باستخدام احدث تكنولوجيا المعلومات لانتاج البرمجيات والتطبيقات ونشر الابداع وتوفير فرص عمل للشباب ومساعدتهم وتأهيلهم لتنفيذ افكارهم وامكانية تحويلها الي شركات وشراكات والعمل علي توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة بما ينعكس ايجابا على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل ، كما يهدف الي بناء القدرات وتأهيل جيل واعد من الشباب القادر علي الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتكون آلية من آليات تقليص حجم البطالة في السودان من خلال مسارات صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوظيف الموارد البشرية وتحسين اداء مؤسسات الدولة بما يساعد علي المزيد من النمو والتوسع.

ولتحقيق كل ذلك تبنى مركز البرمجيات مجموعة من المبادرات والمشروعات الوطنية علي رأسها الحاضنة الوطنية (نبتة) وبرنامج بناء القدرات ونفير البرمجيات الذي يحي العمل الجماعي التعاوني دون اجر لتحقيق هدف ويرمي نفير البرمجيات الي توفير بئية وحاضنة مناسبة للافكار الشبابية لتصبح مشروعات حقيقية يستفيد منها المواطن والمجتمع السوداني وفي ختام البرنامج تم عرض عدد من الانظمة والمشروعات الشبابية مثل: مكسا دول – دليل الاطباء – مدارسنا – ورشة السيارات المتحركة – المستشفى الالكتروني – الروشتة- منحتك علينا- منصة إدارة العمل الطوعي.

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