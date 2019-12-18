وكيل الثروة الحيوانية يلتقي بوفد المعونة الأمريكية

(سونا)- أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتورعادل فرح مساعي وزارته لتطوير العلاقات الأمريكية السودانية في المجالات الاقتصادية الداعمة لسياسات تطوير قطاع الثروة الحيوانية بالسودان، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بوفد المعونة الأمريكية برئاسة الخبير الأمريكي تيم هوفن التابع لمنظمة News Net او (شبكة الإنذار المبكر للأمن الغذائي ).

وقال د.عادل إن المباحثات جرت بين الطرفين فى إطار تقديم العون والمساعدة لجميع الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد لدعم وتطوير استخدام القرارات السليمة في مجال جمع المعلومات المختصة بالقطاع، لافتاً الى انه سوف يتم التفاكر مع إدارة التخطيط بالوزارة لاستكشاف العديد من المعلومات المتوفرة والمستخدمة في مجالات وضع الخطط والاستراتجيات لدعم اعداد البرامج الخاصة المدعومة لإحداث مستقبل واعد يساعد في تطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية .

من جهته اكد الخبير الأمريكي أن وزارة الثروة الحيوانية بالسودان من الوزارات ذات الاهمية في هذا الإطار ولها ركائز اساسية داعمة في مجال الأمن الغذائي وتحسين معاش الناس، معربا عن أمله بانه سوف تكون هنالك العديد من اتفاقيات التعاون الملموسة تطبق على ارض الواقع في القريب العاجل.