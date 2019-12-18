مجلس البيئة يرحب بالاستثمارات والشركات الروسية

(سونا)رحب د. بشرى حامد أحمد رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم بالاستثمارات والشركات الاستثمارية الروسية للاستثمار في السودان، حيث أعلنت الشركة الروسية البريطانية ” MES” رغبتها العمل في مجال صحة البيئة بالسودان.

وأشاد د. بشرى خلال لقائه بمكتبه اليوم وفد الشركة الروسية والخبير الروسي للشركة أيقر باتودبن بفكرة مقترح المشروع وبالتكنولوجيا الروسية المتقدمة خاصة في مجال البيئة وتأهيل روسيا الكثير من العلماء ومراكز البحوث ودعم روسيا في المفاوضات لتحسين صحة البيئة، مؤكدا أن النفايات في السودان تقدر بـ “2” مليون طن في العام وقابلة لإنتاج الكهرباء، بجانب وجود “3” مرادم للنفايات بولاية الخرطوم والعمل على تطوير المعالجة بإعادة التدوير.

وكشف عن سعي المجلس للوصول الى المردم النموذجي الصحي للتعامل مع النفايات ، كذلك فان مناقشات اجتماعات مؤتمر مدريد للمناخ مسألة سوق الكربون بالاستفادة منه وبيع الكربون للسوق العالمي لزيادة الدخل.

ومن جانبه؛ أعلن ايقر باتودبن الخبير الروسي لشركة الروسية البريطانية ” MES” رغبة روسيا مساعدة السودان في معالجة مشكلة البيئة بالتكنولوجيا الروسية ، كاشفا عن تخصيص روسيا حوالي “57” مليار دولار لمعالجة المشاكل البيئية في دول آسيا وأفريقيا ومعالجة الفيروسات الموجودة في المياه والصرف الصحي بمادة ” أنا ليت” لاكتشاف عدم فاعلية مادة الكلور والمضادات الحيوية.