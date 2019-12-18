الجمارك بميناء دقنه تضبط بضائع قيمة مهربة

(سونا) – تمكنت شعبة الإفراج المؤقت بجمارك ميناء الأمير عثمان دقنه من إحباط عملية تهريب لسلع نوعية تمثلت في398 كيس صندل عبوة الكيس كيلو ونصف، 1458علبة صندلية 50جراما،3جوالات محلب زنة 50كيلو،717علبة كريم جسم جلسويد،248فتيل دهن صندل،10كراتين زنة4دست بف باف،60باكو ورق تظليل زنة30مترا،93توب بولستر مقاس 25ياردة.

وأشاد السيد اللواء شرطة عوض الله الشيخ مدير دائرة جمارك البحر الأحمر في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بهذه الضبطية النوعية، مثمنا الأداء المتميز والحس الجمركي العالي في اكتشاف طرائق جديدة من أساليب التهريب بواسطة القوة التي تواصل الليل بالنهار حفاظا على مقدرات ومكتسبات الشعب والوطن وذلك بالعمل على مكافحةة التهريب بشتى أنواعه.

من جانبه أكد مدير إدارة جمارك ميناء الأمير عثمان دقنة العميد شرطة السر المبارك رملي أن قواته في تمام اليقظةه والجاهزية لحماية الاقتصاد القومي وإنفاذ القانون في مواجهة ضعاف النفوس ممن سولت لهم أنفسهم الإضرار بالبلاد.

من جانبه أوضح مدير فرع الإفراج المؤقت العقيد شرطة الأمين محمد صالح عثمان أن هذه السلع ذات القيمة والنوعية وجدت مخبأة بطريقة احترافية داخل عربة van قادمة من خارج البلاد بتبطينة سقف العربة بالإضافة للجنبات وداخل عدد من البطاطين.