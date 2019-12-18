الحركة الشعبية بقيادة عقار تدفع بمسودة اتفاق إطاري للسلام بالمنطقتين

(سونا) – دفعت الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، في جلسة المباحثات الخاصة بمسار المنطقتين، التي عقدت مساء اليوم بفندق بالم افريكا بجوبا، بمسودة اتفاق إطاري للسلام بالمنطقتين.

واشتملت رؤية الحركة بحسب أمينها العام ياسر عرمان، على خيار الحكم الذاتي بالمنطقتين، مشددا على أهمية إنهاء الحرب على اساس العدالة وعدم التمييز وبناء دولة جديدة ، فيما دعت الى أهمية التنسيق المشترك مع جناح الحركة المناوئ بقيادة عبد العزيز الحلو.

وتركت أمر ترتيب اللقاء الى الوساطة، مؤكدة استعدادها التام للجلوس في أي مكان حال موافقة الطرف الآخر.

وقال عرمان إن الوساطة امهلت الجانب الحكومي 72 ساعة للرد على مسودة الاتفاق الإطاري.

وامتدح عرمان ما وصفها بالروح الايجابية التي سادت عملية التفاوض كون الطرفين شريكين في الثورة.

وقطع عرمان أنهم مع خيار ترك مسألة الدين والدولة للمؤتمر الدستوري، وأشار إلى أنهم لا يؤيدون الدعوات بتقرير مصير المنطقتين، مبررا بأن المنطقتين لا تجمع بينهما حدود مشتركة، بجانب أن نسيجهما الاجتماعي خليط يجمع كافة سكان السودان.

وزاد بالقول إن شعبي جبال النوبة والنيل الازرق من أقدم الشعوب في السودان ولهم تواجد في جميع انحائه.