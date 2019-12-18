عطبرة تكمل ترتيباتها للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة

( سونا) أعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير بولاية نهر النيل اكتمال كل الترتيبات لاستقبال ضيوف عطبرة المشاركة في احتفال المدينة بإحياء ذكرى ثورة 19 ديسمبر المجيدة.

أعلن ذلك لـ(سونا) دكتور مدحت عبد المنعم آغا القيادي بتنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير بالولاية، مشيرا الى استقبال المدينة للوفود المشاركة من الشباب منذ الثلاثاء مشيدا بمبادرات مواطني المدينة وخاصة حي السيالة بعطبرة الذين استقبلوا قطار ضيوف الثلاثاء بالمحطة وفتحوا لهم منازلهم بكرم عطبراوي مشهود .

وأكد أن لجانا متخصصة من لجان المقاومة بالتنسيق مع التنسيقية العليا لقوى اعلان الحرية وتجمع المهنيين بالولاية أكملت ترتيباتها التنظيمية لانجاح الاحتفال.

وأكد دكتور حسن سر الختم مصطفى مقرر تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بمستشفى عطبرة أن ترتيباتهم بدأت مبكرا لتغطية ميدان الاحتفال وذلك عبر التحضيرات لعيادات متحركة وثابتة مجهزة بالأدوية والكوادر، فيما أشار المهندس فخري عطا فخري عضو لجنة الضيافة الى حرص مواطن عطبرة على انجاح الفعالية وعكس الصورة الحقيقية للمدينة، موضحا اكتمال كل التجهيزات لاستقبال ضيوف المدينة.