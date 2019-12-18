مدني: فتح مكتب للوزارة بولاية غرب دارفور

(سونا) – اطلع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، على مجمل أوضاع الصناعة والتجارة بولاية غرب دارفور.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالوزارة بوالي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبد الغني بدوي علي.

وتناول اللقاء مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بتطوير الصناعة والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها الولاية. وتطرق اللقاء لأهمية تطوير العلاقات التجارية بين السودان والدول المجاورة خاصة تشاد بحكم حدودها الجغرافية وتبادل المنافع المشتركة والمتبادلة في مجالات الطرق وخطوط السكة حديد بجانب إنشاء منطقة تجارية حرة في مدينة الجنينة للمساهمة في دفع مسارات التصدير للسلع السودانية والتعاون التجاري المشترك مع جمهورية تشاد.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة عن فتح مكتب للوزارة بولاية غرب دارفور للإسهام في إحداث التنمية الاقتصادية والتجارية بالولاية، كاشفا عن زيارة يقوم بها للولاية الفترة المقبلة لدفع آفاق التعاون بين الوزارة والولاية.