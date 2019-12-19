ممثل النائب العام : النيابات تلقت عددا من البلاغات بالفساد

الخرطوم : الطيب علي

قالت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا إن الحكومة تولي قضايا الفساد في هذه المرحلة اهتماما خاصا لمعالجته وتتبع مواطن الداء.

واقرت بوجود مصاعب ومتاعب كبيرة فى مكافحة الفساد واكدت أن الامر يتطلب الشجاعة والثبات والحيادية

واشارت نيكولا خلال مخاطبتها ندوة مكافحة الفساد التي نظمتها الجمعية السودانية للامم المتحده للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد امس الى انه ما كان للثورة أن تتاح لها فرصة للنجاح لولا ما ساد من فساد مالي واداري ومحسوبية ورشاوى في مفاصل الدولة ترتبت عليها مظالم ، مشددة على ضرورة ارساء قيم العدالة بين شرائح المجتمع.

وكشف ممثل النائب العام مولانا محمد عثمان أحمد عن تلقي النيايات عددا من البلاغات لدعاوى الفساد واساءة استخدام السلطة ،مؤكدا أن النيابات تولي اهتماما بالجرائم التي يرتكبها المسؤولين، مشيرا الى استشراء الفساد بمختلف انواعه وفقا لتقارير المنظمات الدولية التي تعني بالفساد، مشيرا لمصادقة السودان لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد2018 واتفاقية لمكافحة الفساد 2014، مشيرا لادانة رأس النظام السابق في محاكمة تتعلق بالفساد المالي، داعيا المواطنين لتقديم اي بلاغات فساد للتحري فيها، مؤكدا احاطة التحريات بسرية تامة.

من جهته كشف نائب ديوان المراجع العام محمد الحافظ، عن فصل ما يقارب ١٠ اشخاص من الديوان بسبب عدم التزامهم بالمعايير الاخلاقية والقانونية وقال إن الكل ولغ في الفساد من حيث يدري او غير لا يدري واتهم المحاسبين بأنهم مطية التزوير والاختلاس، كاشفا عن شطب كثير من قضايا الفساد لم يكن الديوان مقنعا بأسباب شطبها وتعهد بفتح قضايا تم شطبها وأكد أن الخسارة التي تعاني منها البلاد بسبب ايردات مالية تخضع للتجنيب وتجد طريقها إلى الجيوب .

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