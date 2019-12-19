نضال كمال القدال

ليس لمعُظم الثوار خبرة واسعة وآفاق بعيدة ورؤية سياسية ثاقبة، وليس لهم أي هوس سياسي، فقط هوس حب “الوطن ” الأم الثانية، فقد احتضننا فيه وعكفنا به سنين عجافا داخل صدره الذي انفجر باكيا من شدة الوهن والكذب الضيق الذي مارس طيلة الثلاثين عاما الماضية ..

فهي كانت من أسوا فترات الحُكم في الوطن العربي واقول في العالم أجمع … فقد استخدم النظام كل شيء يرمز الى الضلال الفكري وانعدام الرؤية السليمة ….

فها هو الشعب ينفُض عِباءة الاختفاء عن المواجهة قَبل عام ويشق طريقا مليئا بالصِعاب والموت لنصل الى هنا، حيث نقف قرب القصر هُتافنا عالياً مدوياً مِن دون خوف، مِن دون أن يكون هنالك مُتربصون في اعالي المباني كاللصوص وليسوا كالجنود ..

ها نحن امهاتنا واخواتنا يحيين الفعاليات في شوارع الحي من دون خوف من دون “سك سك في شوارع الحي واعتقالات وغيرها “..

هاهم يشعرون بأنهم مواطنو هذا البلد حقا وحقيقة، ما لكم كيف تَحكمون ايها الَشعب ؟ ما لكم كيف تقيمون رئيس مجلس الوزاء الدكتور عبد الله حمدوك ؟ مالكم كيف تحكمون بفشل ثورتنا وعدم نجاحها ؟ ..

فراحة الصَدر وانشراحهِ فقط هي اكبر اِنتصار للثورة … لا نعرف ما يخطط له المتربصون والسياسون والاحزاب، لا نتأكد من تطلعُات قَحت ولا ندري ما يرمي اليه الكيزان . فلا يهمنا شيء من هذا كله، كل هذِه الزوبعة الحمراء التي تضرب الرأي العام وشوارعنا وتباين الآراء وكثرتها لا تهمُنا نحن الثوار أو “الشفاتة كما يحلو للبعض” لا تخُصنا ولا نتفاعل معها بشيء سوى تفاعل اسفيري ناتج عن حرص ويقين، فالثورة بدأت اسفيريا وحمايتها ايضا اسفيريا وواقعيا …

يُمكن أن نقول إننا فقط نراقِب ما يحصُل من الطرفين من أعلى التل، فنحن نملك مناظير من الدرجة الثامنة، يمكن أن نرى بها كل شيء من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، لا يعني هذا صمت سيدوم بل يعني فترة تم منحها منا لكم لتغتنموها ..وايضا لكم الاثنين (كيزان وقحاتة)، فاحذروا من كلمة “اصحى يا ترس” .. منتمي الحِزب البائد يُجدر بِكم الوقوف خلف الاشجار الخضراء الكبيرة الطاعنة في السن التي هي الآن في امس الحاجة لكم فهي التي سقتكم من ماء مسروق من نيل الشعب المنهوب ، ام انكم ابناء عاقون لِوطنكم كما قال المهندس عمر الدقير فإن العاق لوالديِه عاق بالفطرة لِوطنه، ولتقفوا قرب الجُدران، فهناك ما يدعي الدائرة الحمراء “red zone “فهي تفتك بكل ما يوجد في منطقتها..

فدائرتكم الخضراء قد أصبحت طاعنة في السِن فشحب لونها، فلونها لهيب الثورة بالدم فأصبحت حمراء كالجمر، تلهب كل فاسد بدرجة نفاقه، فالبكاء اليوم حسب الفساد ..

لا نقِف وراء اي مكون سياسي يميني أو يساري مهما كان وهذا هو حال مُعظم شباب ثورتنا إن لم يكن كله، حتى المنتمين يَضعون الوطن اولاً، فالقضاء الآن أصبح للكل عبرة وعِظة فالهم الأول والآخر هو “الأم الثانية ” ..

(الحُرية والتغيير).. نحن معكم وبكم ولكن في حدود الوطن، فلا يجمعُنا شيء غير هذا، فلا نحن أصدقاء أو أقرباء، جمعنا وطن بذل فيه الدِماء ومات فيهِ الابرياء، فنريد القصاص القصاص، ونريد السلام والعدالة للشعب الذي مات واقفاً كالاشجار، ومازال هناك من يجهد ويتعب وينهك في قوت يومه من أجل لقمة تستلقي في بطنه وهو ينام ليوم مجهول، فلا تأخذكم رأفة بأي فاسد وبائد من أصحاب نفوس الفاسقين ….

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