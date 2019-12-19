إعفاء مدير مشروع درء آثار الجفاف بشمال دارفور

(سونا) أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم قرارا قضى بإعفاء المهندس سيف اليزل عبدالماجد محمد من منصب المدير التنفيذي لمشروع درء آثار الجفاف وضمان الأمن الغذائي بالولاية.

كما أصدر سيادته قرارا آخر قضى بضم الوحدة الهندسية لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية لتكون إحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية فنيا وإداريا على أن يتولى المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية تعيين مدير للإدارة العامة للوحدة الهندسية.

ووجه الوالي الأمانة العامة للحكومة والجهات المعنية بوضع القرارين موضع التنفيذ.