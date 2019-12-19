حظر نشاط طلاب حزب المؤتمر الوطني (المحلول) بجامعة النيلين

(سونا) أصدر عميد شؤون الطلاب بجامعة النيلين الدكتور مجدي عز الدين حسن اليوم قرارا إداريا يقضي بحظر نشاط طلاب حزب المؤتمر الوطني (المحلول) بالجامعة.

وفيما يلي تورد “سونا” نص القرار الذي تحصلت على نسخة منه:

عملا بأحكام قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019 أصدر القرار الآتي:

تحظر جميع أنشطة طلاب حزب المؤتمر الوطني وواجهاته التنظيمية والتنظيمات والأسر والروابط التابعة له بجامعة النيلين، وتصادر جميع الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني وواجهاته التنظيمية والمنظمات والأسر والروابط التابعة له بجامعة النيلين لصالح الجامعة، وكل من يخالف هذا القرار يكون عرضة للتحقيق والمحاسبة الإدارية بموجب قوانين وأنظمة ولوائح جامعة النيلين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهته،، ويسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.