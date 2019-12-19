وفد الحكومة يبحث مع مكونات الشرق دعم مسار التفاوض

(سونا) – أوضح عضو المجلس السيادي الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام بمنبر جوبا، الأستاذ محمد حسن التعايشي، أن وفد الحكومة المفاوض عقد اجتماعا مطولا اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو مع وفد من مكونات شرق السودان حول مسار الشرق التفاوضي.

وقال التعايشي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن النقاش كان إيجابيا وتطرق إلى كيفية دعم مسار الشرق وتمثيل معظم المكونات.

وأبان أن الاجتماع كان مثمرا وأزال الكثير من المعلومات الخاطئة، وأتاح الدخول في الإجراءات العملية.

وأكد أنهم أطلعوا الوفد على خارطة الطريق المعدة لمعالجة مسار الشرق، وهي تتضمن الاتفاق على عقد مؤتمر سلام لشرق السودان تشارك فيه كل المكونات من ولايات الشرق .

وأوضح التعايشي أن الاجتماع أزال كثيرا من الهواجس وتم توضيح وتصحيح المعلومات الخاطئة ولفت إلى أنهم أكدوا لمكونات الشرق أن الحكومة تعمل على معالجة قضايا جذور الحرب في السودان بما فيها الظلم والتهميش الذي يعاني منها شرق السودان، مجددا حرص الحكومة على وضع أسس تنهي جذور التهميش في كل السودان.