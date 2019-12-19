مانيس يجدد التزام الدولة تجاه قضايا ذوي الإعاقة البصرية

الخرطوم:السوداني

بحث وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس المصادقة على اتفاقية مراكش للمكفوفين، جاء ذلك لدى اجتماعه بمكتبه اليوم بوفد إتحاد المكفوفين السودانيين، والذي نوقش من خلاله إدراج هموم وقضايا المكفوفين ضمن خطط الوزارات للعام القادم على مستوى المركز والولايات.

واستعرض الاجتماع خطط الاتحاد خلال الفترة القادمة لا سيما سعيه الدؤوب لإنشاء معهد للتدريب والبحوث العلمية والذي تقرر إقامته بوسط العاصمة الخرطوم .

من جانبه قدم وفد اتحاد المكفوفين التهنئة للسيد/ وزير شؤون مجلس الوزراء بأعياد الثورة المجيدة والاستقلال واليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة والذي بدوره أشاد بجهود إتحاد المكفوفين مؤكداً على حرص الدولة واهتمامها بكل فئات المجتمع السوداني مؤكداً دعم الحكومة الانتقالية الكامل لخطط الإتحاد خلال الفترة القادمة فضلاً عن إلتزامها برعاية الاحتفالات باليوبيل الذهبي لاتحاد المكفوفين 2020م.

هذا ويضم الوفد كل من السيد/ أحمد إسماعيل أحمد ساكن رئيس الاتحاد والأستاذ صلاح عثمان الشيخ نائب رئيس الاتحاد والأستاذ/ نور الدائم ابراهيم الامين العام والاستاذ بحر الدين محمد أبكر الأمين المالي للإتحاد

إعلام مجلس الوزراء