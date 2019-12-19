مخترعون شباب في جناح السودان بـ”إكسبو دبي”

(سونا) أكدت اللجنة الفنية للتحضير لمشاركة السودان في معرض إكسبو 2020م بدبي أهمية الإعداد الجيد لمشاركة السودان وفتح المجال لإشراك المخترعين الشباب والقطاع الخاص وكل الجهات التي لديها مشروعات كبيرة تعكس وجه السودان المشرق.

وأمنت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد اليوم بمقر المركز القومي للمعلومات برئاسة السفير الدكتور سليمان محمد مصطفى المفوض العام للمعرض على ضرورة أن تتواصل الاجتماعات لاستكمال دراسات المشروعات المقترحة والرؤية الإخراجية لجناح السودان وصولا للأهداف المنشودة .

وهنأت اللجنة في مستهل أعمالها الشعب السوداني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، معربة عن أملها في أن تتضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة .

وأوضح السفير سليمان أن معرض إكسبو بدبي حدث غير تقليدي شعاره الرئيسي هو تواصل العقول وصنع المستقبل ويعنى بالحلول المستدامة للمشكلات العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تعكس مشاركة السودان التحول الكبير الذي حدث في السودان بفضل نجاح ثورة ديسمبر المجيدة وتبرز الإمكانات الكبيرة التي يذخر بها السودان في مختلف الأصعدة .

وقال إن المعرض يعد فرصة لانطلاقة السودان نحو المستقبل بروح جديدة داعيا إلى تركيز المشاركات على محاور المعرض الرئيسة وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

واستمعت اللجنة إلى عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات والجهات والقطاع الخاص حول المساهمات المقترحة لهم في المعرض والتي شملت عدة مشروعات منها في الاستثمار والإسكان والنقل الجوي والنهري والطرق والمطبخ السوداني بالتركيز على عرض الفرص المتاحة للاستثمار .