انفجار بأجهزة التكييف وراء حريق “البرية”

(سونا) أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن انفجارا في أجهزة التكييف تسبب في حريق محدود بمباني برج القوات البرية.

وتورد “سونا” نص التعميم الصحفي:

(شب حريق بمباني برج القوات البرية نتيجة انفجار في أجهزة التكييف المركزي وكان محدود التأثير وتمت السيطرة عليه بواسطة أتيام الدفاع المدني لا توجد خسائر بشرية وهناك تشوهات محدودة بالطابق الأعلى بالمبنى وقد كان لاستخدام وسائل مكافحة الحريق بالموقع وجهود أفراد القوات المسلحة الأثر الكبير في عدم انتشار الحريق قبل وصول الدفاع المدني) .

عميد د ركن

عامر محمد الحسن محمد أحمد

الناطق الرسمي بإسم القـوات المسلح