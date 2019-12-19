مانيس: إدراج قضايا المكفوفين ضمن خطط الحكومة

(سونا) بحث وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس المصادقة على اتفاقية مراكش للمكفوفين.

جاء ذلك لدى اجتماعه بمكتبه اليوم بوفد اتحاد المكفوفين السودانيين، والذي ناقش من خلاله إدراج هموم وقضايا المكفوفين ضمن خطط الوزارات للعام القادم على مستوى المركز والولايات.

واستعرض الاجتماع خطط الاتحاد خلال الفترة القادمة لا سيما سعيه الدؤوب لإنشاء معهد للتدريب والبحوث العلمية والذي تقررت إقامته بوسط العاصمة الخرطوم .

من جانبه، قدم وفد اتحاد المكفوفين التهنئة للسيد وزير شؤون مجلس الوزراء بأعياد الثورة المجيدة والاستقلال واليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي بدوره أشاد بجهود اتحاد المكفوفين مؤكداً على حرص الدولة واهتمامها بكل فئات المجتمع السوداني مؤكداً دعم الحكومة الانتقالية الكامل لخطط الاتحاد خلال الفترة القادمة فضلاً عن التزامها برعاية الاحتفالات باليوبيل الذهبي لاتحاد المكفوفين 2020م.

هذا ويضم الوفد كلا من السيد أحمد إسماعيل أحمد ساكن رئيس الاتحاد والأستاذ صلاح عثمان الشيخ نائب رئيس الاتحاد والأستاذ نور الدائم إبراهيم الأمين العام والأستاذ بحر الدين محمد أبكر الأمين المالي للاتحاد.