والي شمال كردفان المكلف يترحم على شهداء الثورة

(سونا) حيا والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله الشعب السوداني وجماهير ولاية شمال كردفان بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة التي قدمت أنموذجا لكل العالم.

جاء ذلك لدى مخاطبته بميدان الحرية بالأبيض الاحتفال الذي نظم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر بحضور لجنة الأمن والمسؤولين بحكومة الولاية وقوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والفعاليات وجماهير مدينة الأبيض.

وقال إن ذكرى الثورة تزامنت مع ذكرى 63 لاستقلال البلاد من داخل البرلمان وترحم سيادته على شهداء الثورة من أبناء الولاية والوطن الذين قدموا دماءهم مهرا للثورة وتمنى الوالي عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وحيا سيادته الشباب الذين صنعوا تاريخا جديدا للوطن بعزيمة من أجل التغيير وبناء المستقبل كما حيا المرأة الكنداكة لدورها الطليعي والريادي في مسيرة الثورة محييا القوات النظامية كافة التي حافظت على الثورة

وقال إن القوات المسلحة ستظل على العهد من أجل اكتمال مطلوبات الثورة في تحقيق السلام العادل وتوفير العيش الكريم للمواطن.

ودعا إلى ضرورة توحيد الرؤى وبناء المجتمع والالتفاف حول قضايا الوطن والمواطن بتسخير إمكانيات البلد للنهوض به والتطلع نحو العالمية.

وتعهد والي شمال كردفان المكلف بأن العدالة ستأخذ مجراها بتطبيق القصاص العادل في دولة القانون وأعلن تسمية شارع النهود بمدينة الأبيض بشارع الشهداء تخليدا وعرفانا لشهداء مدينة الأبيض.

وتحدث ممثل لجان المقاومة محييا الثوار على ذكرى الثورة مؤكدا على حيادية اللجان وثوريتها التي تعمل من أجل حقوق المواطن والوطن وتحقيق العدالة في كافة محاورها مؤكدا بأن لجان المقاومة ستظل على العهد من أجل البناء والإعمار والوقوف في وجه كل من يحاول تهديد الثورة.

وترحم رئيس لجنة شؤون الولايات ممثل أسر الشهداء على شهداء الثورة والتضحيات التي قدموها في سبيل ثورة التغيير وقال إن الشهداء هم الذين عجلوا بالإتيان بهذه الحكومة مطالباً بالقصاص العاجل والعدالة لكل من ارتكب جرما في حقهم.