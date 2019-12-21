في الكلاسيكو الإسباني.. ركلة الجزاء تحتسب في “حالة واحدة”

ترجمات – أبوظبي

كشفت تقارير إعلامية أن الحكم أليخاندرو هيرنانديز تلقى “تعليمات خاصة” بشأن كيفية إدارة الكلاسيكو الإسباني، الذي جرى يوم الأربعاء، بين برشلونة وريال مدريد.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن ريال مدريد وأنصاره عبروا عما وصفوه بـ”ظلم تحكيمي” بعدما لم يتم احتساب ركلتي جزاء لصالح الفريق خلال الكلاسيكو، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي هذا الصدد، صرح خوان كارلوس ريفيرو، وهو مقدم شهير لأحد البرامج التلفزيونية الرياضية على قناة “تيلي ديبورتي”، أنه تم إبلاغ الحكم مسبقا بـ”كيفية إدارة المباراة”.

وقال ريفيرو: “لدينا معلومة بشان الحكم الذي أدار مباراة الكلاسيكو.. لقد تلقى تعليمات مهمة وخاصة”

وأضاف “إحدى التعليمات كانت تقضي بعدم منح ركلات الجزاء إلا إذا كانت واضحة جدا.. والثانية عدم التسرع في منح البطاقات الصفراء الثانية، التي تؤدي إلى طرد اللاعب”.

تجدر الإشارة إلى أن الكلاسيكو انتهى بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي لأول مرة منذ 17 عاما ليبقى العملاقان متساويان بعدد النقاط في صدارة “الليغا”.

وأقيمت المباراة وسط مخاوف أمنية في ظل الدعوات للتظاهر في محيط الملعب، إلا انها لم تشهد أي اضطرابات كبرى داخله.