رئيس حزب الشعب القومي يؤكد دعمه للحكومةالانتقالية

( سونا)أعلن الدكتور حافظ عمر خالد رئيس اللجنة التأسيسية لحزب الشعب القومي دعم وتاييد حزبه للحكومة الانتقالية بقيادة د.عبدالله حمدوك مشيدا بمسارالمفاوضات التي تحرى حاليا بجوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.

وقال حاقظ في تصريح لسونا على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب الشعب القومي بمسرح قصر الشباب والاطفال يامدرمان، ان الحزب حزب قومي وسيكون اضافة لشركاء العمل السياسي مبينا ان للحزب رؤيه واضحة بشأن تحقيق السلام والتنميه المستدامة، وأن الحزب لدية قواعد بكل ولايات السودان.وأضاف حافظ أن الشباب والطلاب والمرأه يشكلون عناصر اساسية في الحزب مشددا علي ضرورة ان يكون السلام هدف استراتيجي لكل سوداني، مناشدا الجميع بضرورة وقف الحرب ووضع مصلحة البلاد فوق الجميع داعيا الي تجنب النظرة الحزبية الضيقة والابتعاد عن شخصنة القضايا العامة ، مشيدا بعضوية الحزب الذي يعملون في تناغم وانسجام تام لتحقيق الرؤية الكلية للحزب

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