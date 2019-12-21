بدء جولة المباحثات الثلاثية بشأن سد النهضة

(سونا)-إنطلقت بفندق السلام روتانا بالخرطوم، صباح اليوم جولة مباحثات ثلاثية جديدة من مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الدولي.

واكد رئيس وفد السودان المفاوض وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي خاصة مبدأ الاستخدام العادل للمياه دون احداث ضرر بأي طرف.

وأعرب عباس عن أمله في احراز تقدم خلال هذه الجولة وقال: في هذا الاجتماع نحن بحاجة إلى مناقشة المواضيع الاساسية كملء وتشغيل السد والحد الأدنى من التصريف السنوى إلى جانب التشغيل العادي والتشغيل أثناء الجفاف وآلية التنسيق التشغيلي بين الدول الثلاث. وأبدي رئيس الجانب السوداني تفاؤله بتقريب وجهات النظر بين الوفود الثلاث و إحراز تقدم بشان قواعد الملء والتشغيل.

وطرح وفد السودان مقترحا بشأن النقاط مثار الخلاف وعلى ضوءها قدم وفدي إثيوبيا َو مصر عروضهما حول قواعد الملء الاول والتشغيل في فترات الجفاف والجفاف الطويل

وحظيت العروض بنقاش مطول تقاربت فيه وجهات النظر حول قواعد الملء والتشغيل، واتفقت الوفود الثلاثة على استكمال المناقشات غدا الأحد.