وزير الإعلام يفتتح مهرجان السودان الوطني للمسرح

(سونا) – افتتح الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام، مهرجان السودان الوطني للمسرح في دورته الثانية وذلك مساء اليوم (دورة الفنان المسرحي الفاضل سعيد) تخليدا لذكراه بالمسرح القومي بأم درمان.

وشهد الافتتاح الاستاذ رشيد سعيد وكيل اول وزارة الثقافة والاعلام والاستاذ اسماعيل عبد الله الامين العام للهيئة العربية للمسرح العربي.

وقال الاستاذ فيصل إن عظمة افتتاح المسرح في دورته الثانية تأتي مع ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، مثمنا دور المسرحيين ووقوفهم ضد الظلم في الفترة السابقة.

واشاد فيصل بالهيئة العربية للمسرح لدعمها للسودان، محييا الممثل الراحل الاستاذ الفاضل سعيد ودوره في تطور العمل المسرحي بالسودان، مقدما شكره لاسرته للحضور في هذا اليوم.

وأكد الاستاذ اسماعيل عبد الله الامين العام للهيئة العربية للمسرح دور السودان في حركة المسرح العربية، مشيرا الى أن السودان يذخر بالعديد من المبدعين في مجال المسرح، موضحا أن هذه الانطلاقة تأتي بعزيمة اهل السودان في كل الولايات وهي تحمل اسم مسرحي كبير يعتبر مفخرة لكل الدول العربية.

وجدد عبد الله دعمه للمسرح المتكامل في السوداني وذلك من خلال تعزيز القدرات وتطوير المهارات وتفاعلات الشعب السوداني بكل قطاعاته وخاصة وزارة التربية والتعليم في دعم الدورات الثقافية المدرسية.

واوضح البروفسير سعد يوسف مدير المهرجان أن المسرحيين كان لهم دور كبير في حركة نضال ثورة ديسمبر وان ما جاء من عروضهم في المسرح شمل معاني الحرية والعدالة والسلام.

واكد سعد أن افتتاح المسرح اليوم هو ضمن المهرجانات التي انطلقت في عدد من الدول العربية، مؤكدا استمرار تقديم عروض المسرح خلال الايام القادمة والتي تشمل عرض عشر مسرحيات وعدد من اعمال الراحل الفاضل سعيد وكل حركة المسرحيين السابقين.

وقد شهد الافتتاح عدد كبير من المسرحيين والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي بالبلاد .