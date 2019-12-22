هاجر كباشي تغني بمطار الخرطوم لحظة وصولها

الخرطوم: مواقع

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم لأرض الوطن الفنانة الجماهيرية هاجر كباشي، وذلك بعد ست سنوات من الاغتراب باستراليا، ووصلت هاجر لمطار الخرطوم عبر صالة كبار الزوار، واستقبلها العشرات من معجبيها بالاضافة لأفراد اسرتها بباحة المطار الخارجية، بينما رتب لها عدد من زملائها العازفين مفاجأة خاصة، حيث قاموا بتجهيز باحة المطار الخارجية كمسرح مصغر، وضعوا عليها آلاتهم الموسيقية من أجل ان تصدح كباشي بأغنية تعلن رسميا خلالها عودتها للساحة الفنية، وقد كان، فقد رددت هاجر بارض المطار احدى أغنياتها، ليتجمهر حولها المئات من المتواجدين الذين هنأوها على سلامة العودة، قبل ان تغادر المكان لمنزل اسرتها الكبير.

موقع (خرطوم ستار) كان في استقبال هاجر كباشي، وسألها عن عودتها للبلاد وهل هي نهائية ام لفترة محدودة، لتؤكد انها ستبقى بالسودان لفترة طويلة تتجاوز العامين، بينما أكدت لـ(خرطوم ستار) عن شوقها الكبير لمعجبيها داخل السودان، كاشفة عن سعادتها الكبيرة باحياء حفل رأس السنة بصالة النيل دوم بشارع النيل، ذلك الحفل الذي يأتي من تنظيم وإخراج شركة البروف للانتاج الفني والإعلامي.

من جانبهم ابدى عدد كبير من الموسيقيين المتواجدين بالمطار لـ(خرطوم ستار) عن سعادتهم الكبيرة بعودة هاجر للسودان، مشيرين الى أنها صوت افتقدوه كثيرا، وعن هذا قال عازف الساكس الشهير ياسر أبكر ان عودة هاجر تمثل عودة الروح للجسد، واصفا إياها بالفنانة صاحبة الامكانيات الكبيرة، بينما أكد عثمان حسن صباحي مدير شركة البروف ان اختيارهم لهاجر لاحياء حفل رأس السنة لم يكن عشوائيا بل كان مدروسا ومخططا له منذ وقت مبكر، مثنيا على الفنانة الجماهيرية وواصفا عودتها بـ(مفاجأة العام الجديد)، داعيا كل معجبيها لحضور حفل الشركة بصالة النيل دوم والذي ستحييه (حصريا) هاجر الى جانب فرفور وأحمد محمد عوض.

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