اقتراب موعد زفاف المذيعة سهام عمر

الخرطوم: كوكتيل

أكدت مصادر عليمة من داخل قناة الهلال ان المذيعة المعروفة بالقناة سهام عمر تستعد لدخول القفص الذهبي مطلع العام الجديد، وأشارت المصادر الى أن المذيعة احاطت كافة ترتيباتها واستعداداتها للمناسبة بسياج من السرية، بينما لم تتحصل المصادر على هوية الزوج، لكنها ألمحت الى انه غالبا لن يكون من داخل الحقل الإعلامي.

وتعتبر سهام عمر من المذيعات المميزات اللائي خلقت جسرا من الحب والمودة ما بينها والجمهور السوداني وذلك طيلة اكثر من عشر سنوات قضتها كمقدمة برامج ناجحة، اضافة الى عملها السابق في الصحافة وتحديدا صحيفة (المريخ) التي قضت داخلها سنوات مليئة بالنجاحات قبل الانتقال للتلفزيون.

مرتبط