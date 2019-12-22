صراع ناري بين صلاح ومحرز وماني على لقب “الأفضل”

سكاي نيوز عربية – أبوظبي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال العام 2019.

وشملت القائمة: المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله في الفريق، السنغالي، ساديو ماني، والجزائري رياض محزر لاعب مانشستر سيتي.

وقال الاتحاد القاري إن الإعلان عن أفضل لاعب في في القارة السمراء سيتم خلال حفل سيقام في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر، في السابع من يناير المقبل.

وكان “الكاف” قد أعلن في أواخر نوفمبر الماضي، القائمة الأولية لأفضل لاعب، وضمت حينها 34 لاعبا، كان من بينهم 15 لاعبا عربيا.

وخرج من السباق لاعبون عرب بارزون مثل المغربي مهدي بنعطعية لاعب يوفنتوس، والتونسي أنيس البدري لاعب الترجي.