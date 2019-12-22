ولاية الخرطوم تبدأ تجميل الطرق بالتعاون مع لجان المقاومة وشباب الثورة

الخرطوم:السوداني

قررت ولاية الخرطوم بدء حملة واسعة بمشاركة كل المحليات لتجميل الطرق واصلاح الانترلوك بمشارة لجان المقاومة وشباب الثورة ووجه اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات الولاية بالذكرى (٦٤) برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم محمد المصطفى قسم الله وطلب الاجتماع من قيادات قوى الحرية والتغيير تسمية ممثليها في لجان المحليات للمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج الاحتفالات كما وجه المحليات برعاية الاحتفالات التى بدأت الان احتفاء بالذكرى الاولى لثورة ديسمبر وتقديم الدعم لها كما وجه الاجتماع خطابات للوحدات الحكومية الاتحادية والولاية برفع علم السودان وتزيين مقارها والتهنئة باعياد الاستقلال كذلك وجه الاجتماع وزارة التربية والتعليم بتخصيص الحصة الاولى بوم الثلاثاء الموافق ٣١ ديسمبر للحديث عن الاستقلال وابراز مساهمات الرعيل الذي حقق الاستقلال كما وجه المحليات بتنظيم حفلات غنائية في ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر منعا لتكدس المواطنين في موقع واحد وتمكينهم من الاحتفال بذكرى الاستقلال كما قرر الاجتماع تنظيم احتفال موحد لولاية الخرطوم احتفاء بالاستقلال عبارة عن يوم مفتوح بشارع النيل وحدائق المتحف القومي يتضمن مهرجان ثقافي وغنائي وتراث وفنون تشكيلة ومدائح نبوية وخيم خاصة بالمحليات مع سوق للبيع المخفص من المنتج للمستهلك.علي صعيد مختلف هنأت ولاية الخرطوم المسيحيين بمختلف طوائفهم باعياد الميلاد وقالت ان حكومة الولاية ستقوم بزيارة الكنائس لتقديم التهاني بالعيد

المصدر اعلام ولاية الخرطوم

الاحد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩م