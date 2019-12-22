ولاية الخرطوم: موازنة العام 2020م خالية من زيادة الرسوم

الخرطوم:السوداني

أكدت ولاية الخرطوم عدم زيادة الرسوم في موازنة العام القادم 2020م كما أكدت على ضرورة ان تلبي الميزانية القادمة متطلبات محاور اولويات الولاية في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والنظافة ومياه الشرب وتنمية الريف والشباب والرياضة جاء ذلك في الاجتماع الموسع برئاسة الامين العام لحكومة الولاية الاستاذ محمد مصطفى قسم الله وضم كل المدراء العاميين للوزارات والمديريين التنفيذيين للمحليات ورؤساء

المجالس بولاية الخرطوم وناقش مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2020م في مرحلة القراءة الثانية والتي إستوعبت توجيهات مجلس الوزراء الإنتقالي وهي عبارة عن عشرة نقاط أساسية ، و بناءًعلى الوثيقة الدستورية وموجهات مجلس الوزراء وأن الولاية حريصة على أن تكون الموازنة موزعة للتنمية والخدمات.

الاحد 22 ديسمبر 2019م