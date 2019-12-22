إنهاء خدمة(22) موظفا بالشركة السودانية للموارد المعدنية

(سونا) – انهت الشركة السودانية للموارد المعدنية الذراع الرقابي لوزارة الطاقة والتعدين عقود (22) موظفا من مختلف إدارات الشركة .

واصدر الوزير قرارا ممهورا بتوقيع المدير العام للمكتب التنفيذي هشام ساتي جاء فيه انه وبناء على توصية مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية فقد وافق وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم علي انهاء عقود الموظفين المرفقين في خطاب التوصية اعتبارا من الثاني والعشرين من ديسمبر 2019م.

وكانت الشركة شهدت خلال الفترة الماضية فوضى ضربت بأطنابها مفاصل الشركة حيث هدد عدد من الموظفين بمسح المعلومات والمستندات التي تخص عمل شركات التعدين في السودان.