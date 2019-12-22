النيابةتقدم مقترحا لتعديل بعض مواد القانون الجنائي

(سونا) – أكد مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام أن التقدم في العمر لا يمكن أن يعتبر مانعاً من تنفيذ الحكم سواء كان بالسجن أو الإعدام إلا إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يتعلق بصحته العقلية مشيراً إلى أن النيابة العامة تقدمت بمقترح لتعديل بعض مواد القانون الجنائي لكي لا يفلت شخص من العقاب في جريمة ارتكبها .

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بالصالة الرئاسية بمطار الخرطوم عقب مشاركته في مؤتمر يتعلق بمكافحة الفساد عقد في مدينة أبوظبي أن المتحفظ عليهم من رموز النظام السابق تم فتح بلاغات في مواجهتهم تصل عقوبتها الإعدام وتم إخطار وزارة الداخلية بأسماء هؤلاء الأشخاص وقال “إن ما رشح من تقارير من إصدار قرار من المحكمة الدستورية بإطلاق سراح البعض منهم لم يصلنا القرار داخل النيابة لكي يتم الرد عليه” مشيرا إلى أن الدكتور كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة السابق تم إطلاق سراحه بالضمان بعد استكمال التحري معه .

وكشف مولانا الحبر أن أحمد هارون يواجه ثلاثة اتهامات خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام ولا يجوز وفقاً للقانون إطلاق سراح المتهم بالضمان .