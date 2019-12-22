مبادرة الإعلام البديل توصي بحماية الناشطين به

(سونا) – أوصت مبادرة الملتقى الأول للإعلام البديل بأهمية إنشاء وحدة للإعلام الجديد في هيكل وزارة الثقافة والإعلام من أجل ترجمة السياسات الإعلامية في الفترة الانتقالية وسن تشريعات تحمي الناشطين في مجال الإعلام البديل.

وأكدت توصيات مبادرة الإعلام البديل؛ اليوم ؛ بوزارة الثقافة والإعلام تحت عنوان ” الإعلام البديل في الفترة الانتقالية” بضرورة تكوين جسم واحد يجمع كل ناشطي الإعلام البديل وتكوين غرفة إعلامية مشتركة بين الناشطين والمؤسسات الرسمية وتكوين لجنة تنسيقية بين الإعلام الجديد ومكتب الإعلام برئاسة مجلس الوزراء والعمل على تطوير صحافة الموبايل وإنشاء مكتب للإعلام الإلكتروني بالوزارات، وأكدت التوصيات بضرورة تدريب لجان المقاومة على التعامل مع الإعلام الجديد.