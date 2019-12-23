مفرح:يؤكدأن محاصرة الجماعات المتطرفة ستكون عبرمنهج الوسطية

(سونا) أكد الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد؛ وزير الشؤون الدينية والأوقاف؛ أن محاصرة الجماعات المتطرفة ستكون عبر منهج الوسطية والاعتدال والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأضاف – لدى مخاطبته الجلسة الختامية للقاء التفاكري للجماعات الإسلامية الذي نظمه المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمسجد الشهيد بالخرطوم اليوم – أضاف أنه يجب ألا يكون للصراع المفضي للنزاع والتشاكس مكان بيننا، وأن يكون مبدأ التلاقى في ما اتفقنا عليه من الأصول مدعاة لإعلاء قيمة الوحدة والتناصر والتناصح الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم . وشدد الوزير على ضرورة النأي عن الخلاف وخطاب الكراهية والبغضاء، كاشفا عن رسالة وزارته المتمثلة فى الدعوة الى الله تعالى بأساليب الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف وتعظيم شعيرة الحج والعمرة وتنظيم ورعاية أمرهما، علاوة على تعميق القيم الدينية ومواجهة الأفكار المتطرفة عبر الحوار وتنظيم الدعوة وتطوير أساليبها الى آفاق أرحب، مبينا أن رسالة الوزارة تتمثل فى تعميق روح التسامح الديني وتجديد وتطوير المنهج الدراسي والرعاية العظيمة للأوقاف وتقويمها بما يحقق شرط الواقف. وحث الوزير الجماعات الإسلامية على أهمية التعاون على المبادئ الثابتة والأكيدة لتحقيق ماتصبو إليه أمة السودان، مشيرا إلى اعتزام الوزارة تسيير القوافل الدعوية الى المناطق التى شهدت النزاعات.

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