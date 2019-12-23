وزارةالمالية بالنيل الأبيض تؤكدأهمية التدريب لرفع القدرات

(سونا)-أكد الأستاذ فتح الرحمن موسى المساعد المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد الوزير المكلف بولاية النيل الابيض أهمية التدريب التطبيقي في رفع قدرات العاملين في المجالات المحاسبية والمالية والتقنية، جاء ذلك لدى مخاطبته بكوستي صباح اليوم حفل افتتاح مركز الدراسات المحاسبية والمالية وورشة إعداد الحسابات الختامية في ظل نظام إحصائيات مالية الحكومة المعدل، بحضور مدير مكتب المراجع القومي بالولاية والدكتور عبد الرحمن عبيد مدير مركز الدراسات المحاسبية والمالية بالولاية وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية والاقتصاد والعاملين بالوزارة.

وقال فتح الرحمن إن المركز سيفتح المجال واسعاً للتدريب في المجالات المتخصصة وسيمنح درجة الدبلوم متفقة مع الزمالة السودانية بالإضافة للورش والدورات التدريبية القصيرة، موضحا أن المركز معتمد من المركز القومي للتدريب المحاسبي والمالي، وأبان أن ورشة إعداد الحسابات الختامية سيشارك فيها المحاسبون والماليون والمراجعون بالإدارات والوحدات الحسابية بالوزارات والمحليات والمؤسسات بالولاية، لمعالجة أوجه القصور في قفل الحسابات الختامية وتطبيق المعايير الواردة في المنشور الاتحادي الخاص بقفل الحسابات عن طريق نظام gfs .

وفي ذات الصدد أوضح الدكتور عيسى عبيد مدير مركز الدراسات المحاسبية والمالية بالولاية أن المركز سيحدث نقلة نوعية في مجال التدريب والتأهيل خاصة وأن الدولة تتجه للكفاءات في مجال الخدمة المدنية وأن المركز يهدف لتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، مشيرا إلى أن المركز بدأ في إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الإدارية والمحاسبية والتقنية.