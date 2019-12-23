الإدارة الأهلية بالشرق تعلن دعمها لمنبر التفاوض

(سونا)- أعلنت قيادات من الإدارة الأهلية بشرق السودان دعمهم لمنبر جوبا التفاوضي مؤكدين على أهمية إرساء السلام وتنمية الشرق باعتبارها قضية أساسية في كل الحقب السابقة على حكم السودان.

ونادى المك محمد طاهر أحمد ناظر الكريات في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوكالة السودان للأنباء ظهر اليوم بتمثيل واسع ومتميز من الإدارة الأهلية وأحزاب شرق السودان لأهمية وحدة الشرق مشددا على عدم مطالبتهم بالانفصال مشيراً إلى أن من يطالب بذلك نشاز مؤكدا تعايش جميع أهل الشرق مع بعضهم البعض قائلا إن الأحداث التي شهدها الشرق ليست بسبب اختلاف جوهري بل احتكاكات وصفها بالعابرة.

من جانبه، قال المك موسى محمد إسماعيل مك المساليت إن الشرق يمثل النموذج الأمثل للسودان وإفريقيا غير أن هنالك من يريد أن يعكر هذا النموذج مشيرا إلى تمييز الشرق بالموارد والموقع الاستراتيجي شاكيا عدم دعم المركز لتنمية الشرق لسنوات عديدة مشيرا إلى التهديدات والتعديات على الأراضي بالقضارف والحدود على الشرق مؤكدا معاناة إنسان الشرق من ضيق العيش وغلاء المعيشة.

من جانبه، نادى المك حامد محمد آدم بمعالجة الظلم الذي لحق بالشرق من عدم التنمية مؤكدا أن أبناء الشرق من حاملي السلاح هم من يمثلونهم في المنابر التفاوضية منتقدا اقتتال قبائل الشرق وهي جميعا مظلومة ومهمشة حسب قوله مردفا بالقول ” نحن نتقاتل في الفارغة” فيما طالب ناظر البرقو أحمد يعقوب بتشكيل جسم موحد لتحريك قضايا الشرق لتحقيق الاستقرار والتنمية والعمل على وحدة لحمة الشرق .

من جانبه، شدد ناظر النوبة على ضرورة إحلال السلام مناشدا بمصالحة وطنية شاملة تنطلق من الشرق لتحقيق السلام الشامل .

كما أكد الناظر متوكل دكين ناظر البوادرة على دعمهم لمنبر التفاوض بغض النظر عن من يفاوض مشددا على تناول قضايا الشرق المتمثلة في التنمية وإزالة التهميش كاشفا أن مشكلة الشرق تكمن في جانب سوء الإدارة.