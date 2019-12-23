رئيس الأركان:السودان حريص علي تطويرعلاقاته الخارجية

( سونا ) – جدد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان حرص السودان علي تطوير علاقاته مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مجالات التعاون العسكري المختلفة جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم العقيد الركن عبداللطيف بن عبدالله العماش الملحق العسكري للممكلة العربية السعودية والملحق العسكري لجمهورية الهند المقدم الركن قورو شاران كل علي حدا .

وبحثت اللقاءات إمكانية توظيف الفرص المتاحة لتطوير العلاقات والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل العسكري فيما أشاد رئيس هيئة الأركان بعلاقات التعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية والتطور المضطرد الذي تشهده خاصة وأن القوات المسلحة تشارك ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة .