مصر ترغب في زيادة صادراتها من اللحوم الحية والمذبوحة

الخرطوم : إبتهاج متوكل

أعلنت جمهورية مصر العربية، رغبتها فى زيادة صادراتها من اللحوم الحية والمذبوحة السودانية، وأبدى سفير مصر بالخرطوم حسام عيسى، خلال لقائه بوزير الثروة الحيوانية. علم الدين عبدالله أبشر، بمكتبه امس تطلعهم للمزيد من التعاون بين البلدين . وشدد وزير الثروة الحيوانية، علم الدين عبدالله ابشر، على أهمية التعاون بين البلدين لتفعيل الاتفاقيات، موجها بتكوين لجان لتسريع وتيرة العمل بين الجانبين المصري والسوداني، لتنفيذ المشروعات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، موضحا بان السودان يرغب في عمل تجاري كبير مع مصر في شتى المجالات خاصة الثروة الحيوانية، وان السوق المصري يعد من اهم الأسواق للسودان. وقال السفير المصري حسام، ان اللقاء بحث كيفية تفعيل الاتفاقيات المسبقة بين مصر والسودان فى ظل المناخ الجديد، فيما يتعلق بتنفيذ المشروع الموقع بين البلدين، والخاص بتسمين العجول وزراعة الأعلاف بولاية النيل الابيض بمساحة ٣٠ الف فدان، مبينا ان المشروع سيزيد من عائدات السودان من العملة الصعبة، ويفي بحاجة مصر من اللحوم المذبوحة، وأضاف : مصر لديها رغبة فى زيادة صادراتها من المواشي السودانية، مؤكدا ان السودان لديه سوق كبير في مصر، منوها الى سهولة النقل بما يسهم في انسياب حركة التجارة بين البلدين.

واستعرض وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. عادل فرح الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية، وقال ان السودان يفتح أبوابه للدول الشقيقة والجارة للتعاون والتبادل التجاري، للاستفادة من الإمكانيات في المجال، وخاصة ان السودان يعول عليه في تحقيق الامن الغذائي العربي والافريقي، وذلك بتنفيذ مشروع الامن الإستراتيجي المشترك بين مصر والسودان، ومشروع تصنيع وتعليب اللحوم ، مشيرا الى ان تطلع السودان للتعاون مع مصر في مجال استيراد الدواجن والطيور، المتوقفة منذ فترة نسبة لغياب المعلومات الاشتراطية في استيرادها.

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