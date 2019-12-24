مزارعو الجزيرة والمناقل : الموسم الشتوي في خطر

الخرطوم : رحاب فريني

أكد عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل ان الموسم الشتوي في خطر بسبب عدم وجود مياه ري بالمشروع , مشيرين الى ان الإطماء والحشائش تعيق وصول المياه بسبب عدم وجود آليات , كاشفين عن أراضٍ خارج الدورة الزراعية تروى من مياه المشروع , مطالبين وفد لجنة طوارئ انجاح الموسم الشتوي الذي زار المشروع برئاسة وكيل وزارة الزراعة وعضوية وزارة الري والبحوث الزراعية والبنك الزراعي والشرطة ومشروع الجزيرة طالبوا بعودة الري للمناسيب القديمة وعبر الأبواب والرجوع إلى الصمد والخفراء .

وأقر وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية رئيس لجنة طوارئ انجاح الموسم الشتوي عبد القادر تركاوي ان أقسام الماطوري والمنسي والشوال بغرب المناقل أكثر الأقسام عطشا وتحتاج لإسعاف فوري , مؤكداً توفير السماد من البنك الزراعي .

وكشف مدير عمليات الري بمشروع الجزيرة والمناقل عضو اللجنة قسم الله ان الري في منطقة المناقل فاق الـ 88% وفي الجزيرة يفوق الـ 85% , موضحاً ان النسبة الضعيفة بسبب ضعف المناسيب الذي تسببت فيه الزراعة المكثفة والتعديات الكبيرة على الأبواب .

وأشار مدير البنك الزراعي بمشروع الجزيرة والمناقل مصطفى ابراهيم الى زراعة 370 الف فدان من مقترح 400 الف فدان وتم ري 320 فدانا , مؤكداً على معالجة هذه الفجوة بزيادة المناسيب ووقف الهدر وزيادة الآليات .

من جانبه اكد ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل مصطفى عبد الغني ان الطواف وقف على حجم المشكلة التي يعاني منها مشروع الجزيرة والمناقل وان اللجنة وضعت خطوة للحل وكونت غرفا للطوارئ على مستوى الأقسام للوقوف على المشاكل وحلها , مشيراً الى ان اللجنة خلصت الى زيادة مناسيب المياه وتوفير الآليات والاستعانة بالشرطة بتأمين كامل للبوابات لمتابعة المياه المهدرة ومتابعة عمل الري .

يذكر ان لجنة الطوارئ وقفت على مشاكل الري والمدخلات والتمويل وإيجاد حلول جذرية عاجلة لإنقاذ الموسم الشتوي ووضع الاسس لانسياب مياه الري حيث وقفت على قسم معتوق والماطوري والجاموسي وود المنسي وقسم الشوال وبعض الاقسام والتفاتيش بأقسام الجزيرة الشرقية والشمالية .

وأكد مزارع بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الشمالي محمد ابو علامة تفاقم مشكلة الري بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الشمالي , كاشفاً عن إغلاق مصادر المياه والتي تسببت في عدم وصول المياه الى الترع الرئيسة بجانب عدم حفر ابو عشرينات , وقال لـ ( السوداني ) ان هنالك عددا من الشركات لا تعمل في عمليات الحفر بجانب عدم اهتمام الجهات المختصة بمسائل الري , وأضاف ان القسم الشمالي يعتبر من اكبر الأقسام بالمشروع وفي حال عدم الإسراع في حل مشكلة الري تؤثر على العروة الشتوية وتتراجع مساحات القمح , مناشداً الجهات المختصة بحفر ابو عشرينات لتسهيل انسياب مياه الري بالمشروع .

وأكد رئيس جمعية البودرين التخصصية بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الماطوري دفع الله الكاهلي تفاقم مشكلة الري بالمشروع , مؤكداً عدم التزام وزارة الري بتوفير المياه لتغطية احتياجات محاصيل العروة الشتوية , وقال لـ (السوداني ): لم نجد الاستجابة من ادارات الري بالوزارة , كاشفاً عن عدم ري مساحة 112 الف فدان بمنطقة غرب المناقل تمت زراعتها بمحصول القمح , لافتاً الى ري مساحة 7% فقط من جملة المساحة المزروعة.