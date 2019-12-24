د.عبدالرحمن أبوالقاسم محمد

بسبب تكرار الفشل وتجريب المجرب والإقصاء والقمع والاستئثار بالسلطة واستغلال النفوذ وعزلة السودان من محيطه الإقليمي والدولي وعدم الشفافية في إدارة شئون البلد وخصوصا الاقتصادية والرشوة السياسية والقبضة الأمنية من أجل المحافظة على السلطة والفشل في معالجة قضايا الاقتصاد ومعاش الناس, أتت ثورة ديسمبر المجيدة , فخرج الناس في البدء مطالبين بالإصلاحات التي تحسن معاشهم وحالتهم الاقتصادية, في ظل وجود قوى سياسية رأت أن النظام قد شاخ واستنفد كل تجاربه, وبقاؤه يزيد حالة التردي الاقتصادي والتخبط السياسي, ولذلك كان الإسقاط بقرار الشعب وحلفائه من بعض القوى السياسية بمن فيهم بعض الإسلاميين. استندت الثورة الى التجارب السابقة للشعب السوداني في أكتوبر وابريل وعلى انحياز القوات المسلحة للشعب فتم الإسقاط جزئيا للنظام البائد.

الهدف ليس هو إسقاط النظام البائد والتشفي من منسوبيه أو قادته, حتى وان كان هذا يشفي غليل بعض الخصوم السياسيين للنظام البائد, فالهدف المنشود هو الإصلاح وان يتغير الحال بأحسن حال في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واحترام القانون الذي يكفل الحق للجميع في حرية ليست مطلقة بل مقيدة باحترام الحق الخاص للآخرين والحق العام .

الإسقاط هو أول عتبة في سلم التغيير, فرغم أن للإسقاط ثمنا باهظا متمثلا في دماء الشهداء وظلم وتشريد وتنكيل واعتقال تعسفي لصناع الثورة, إلا أن الإسقاط ما هو إلا الأرضية التي يقوم عليها الإصلاح ، والأخير أصعب لأنها مرحلة بناء, فهدم وإزالة بناية متهالكة وبناء أخرى مكانها, مع الاحتفاظ بالأرضية التي تقام عليها البناية تحتاج إلى إزالة الأنقاض وتسوية الأرض والانتباه إلى أسباب تهالك البناية السابقة حتى سقطت, وتحصين البناية الجديدة من السقوط بكل وسائل السلامة.

فالإزالة لا تعني الإقصاء والتشريد لمنسوبي النظام البائد الذين توصلوا لمراكز القرار والنفوذ بانتمائهم للمنظومة الساقطة، ولكن تعني إخراج وإبعاد هؤلاء من مراكز اتخاذ القرار والنفوذ, ليست عقوبة لهم ولكن لعدم قناعتهم بحتمية التغيير ولتحصين الثورة من الثورة المضادة التي تتربص بالحكومة الحالية.

ولذلك لابد من تجفيف قوتهم الإعلامية والاقتصادية, أما اجتماعيا فقد رفضهم معظم الشعب ولكن في ظل شعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة, فلهم الحق في ممارسة كل حقوقهم السياسية بعد الفترة الانتقالية وتقديم أنفسهم للشعب تحت أي مسمى, ومن اختاره الشعب وأجمع عليه فأهلا به. في كل الأحوال. من ميزات الديمقراطية نظام تعددي تشاركي وليس نظاما شموليا يستأثر بالسلطة والمال دون رقيب أو حسيب.

الإصلاح المطلوب في هذه الفترة الاهتمام بقضايا الاقتصاد (من الأولويات التحكم في حصائل الصادرات لمقابلة الحاجة لاستيراد مدخلات الإنتاج والسلع الضرورية وزيادة ودعم الإنتاج وإحلال الواردات وتفجير كل الطاقات الكامنة واستغلال الموارد غير المستغلة لإنتاج قوتنا بأقل تكلفة لينعم الكل بالرخاء) .

المواطن العادي لا يشعر بحقيقة التغيير إلا في معاشه (الوفرة والرخاء) وتحقيق حاجاته الأساسية من خدمات وغيرها, ونشير هنا الى ضرورة الاستمرار في بعض المشروعات الخدمية التي خطط لها النظام البائد ووضع وتنفيذ أخرى أكثر طموحا. فيما يتعلق بالجانب السياسي لابد من التحالفات السياسية للأحزاب ذات الأرضية المشتركة بدلا من وجود أكثر من مائة وخمسين حزبا, هذا فضلا عن الإرادة الوطنية التي تحمل في طياتها مصلحة الوطن والمواطن حتى وان تعارضت مع المصالح الحزبية والذاتية الضيقة, إضافة إلى إنجاز ملف السلام والتراضي السياسي وعودة النازحين ودمج المحاربين في المجتمع وقومية القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى لتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. مرحلة البناء والإصلاح في حاجة إلى إجماع وتعقل, فهي التي ترسم خارطة المستقبل , فهي ليست شعورا ثوريا مفرطا وليست تشفيا وإقصاء واستبدال تمكين بتمكين, فالإصلاح الحقيقي ينبغي أن ينعكس إيجابا على معاش الناس وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، هذا فضلا عن تحقيق شعار الثورية التي نادت بالحرية والسلام والعدالة للجميع. ينبغي أن يعلم ساستنا أن الحالة الاقتصادية هي ثيرموميتر الثورة , فعليه لابد من الإصلاح العاجل للاقتصاد لنرى حقيقة أن هنالك تغييرا, فالوعود وحدها لها وقت وسيمل الناس ما توعدون كما سئم الناس ومل خطب النظام المخلوع, نريد أن نرى طحينا ولا نسمع طنينا وليس العكس. ولابد من تحصين الاقتصاد من الطفيليين والانتهازيين ومن لا حزب ولا وطن ولا أمان لهم، ولابد من التعامل بحذر مع شروط المؤسسات المالية الدولية القاسية على الشعب.

خارج السور:

خروج هذه الحشود للاحتفال بذكرى ثورة ديسمبر رغم الوضع الاقتصادي الراهن, دليل على التأييد الشعبي لحكومة الثورة, ولذلك لا تخذلوا هذه الحشود المتعشمة في واقع أفضل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

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