خالد محمد إسماعيل

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يجمع الكثير على أن الصحافة من أهم منابر حرية التعبير، وهي رابع السلطات وسماها الكاتب المصري مصطفى امين”صاحبة الجلالة”وبناء

على هذه المسلمات يكون أي مساس بها يجعلنا يجري علينا قول عنترة: هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم أو كأننا ما زلنا قابعين في المربع الاول مربع ما قبل الثورة، مربع ما يسمى بالرقابة القبلية على الصحف، مربع مصادرة الحريات بتكميم الأفواه وشل الأيادي عن الكتابة والذي تفجرت الثورة من أجل تغييره وإسدال الستار عليه بلا رجعة، كيف ينعم الناس بالعيش في مناخ ديمقراطي معافى بلا حرية تعبير؟! والتي من أهم منابرها كما ذكرت الصحافة الحرة وحرية التعبير تتمثل في الرأي والرأي الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر وتقبله وأن أي نظام سياسي لا تقابله معارضه يكون نظاما غير ديمقراطي لأنه لا يمكن لجميع المحكومين أن يكونوا راضين عن الحاكم، فلابد من وجود معارضة ولو بنسبة ضئيلة حتى تتحقق منظومة الحكم الراشد،فالذي يتولى السلطه ينبغي أن ينزع غل صدره لأنه صار الراعي والذين يحكمهم هم رعاياه حتى ان كانوا معارضين له وينبغي أن يعي الجميع حكاما ومعارضه ان الأيام دول بين الناس أو كما جاء في الآية الكريمة(وتلك الأيام نداولها بين الناس) فإذا انتهج الراعي أسلوب الغلظة تجاه معارضيه سيوغر صدورهم عليه وليس سيد القوم من يحمل الحقدا، إذاً لابد من الإعراض عن الضغائن قديمها وحديثها لأنها تفسد المناخ الديمقراطي وموضوع حرية التعبير هذه هو الذي أقعدنا طويلا في الدرك الأسفل من حيث التصنيف العالمي لحقوق الإنسان human rights ويجدر ذكره هنا أن أي مبعوث أممي أو اوروبي أو أمريكي يزور السودان يتناول مع من يقابلهم من مسؤولين مستوى التقدم الذي أحرز في ملف الحريات وعلى رأسها حرية التعبير علما أن الأوروبيين والأمريكان هم أنفسهم من اكتوى بنيران الإرهاب ومع ذلك يستضيفون بعواصمهم تشكيلات مختلفة من المعارضة الوافدة إليهم من افريقيا والعالم العربي والإسلامي لماذا؟ لان هؤلاء المعارضين لنظمهم وجدوا فضاء رحيبا لحرية التعبير لم يجدوه ببلدانهم التي منها..

وأعود وأذكر أن التلويح بالتغول على الصحافة وأهلها من شأنه نسف الإنجاز الجديد الذي حققه الشعب وهو ثورة 19ديسمبر المجيدة والتي كان شعارها حرية-سلام-عدالة، والتحية لها وهي الآن تكمل العام الأول من عمرها والى الأمام.

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