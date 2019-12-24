البلابل يعانقن الجمهور في رأس السنة

الخرطوم: كوكتيل

يستعد ثنائي فرقة البلابل الغنائية هادية وأمال طلسم لإحياء حفل الذكرى (64) لعيد الاستقلال المجيد وليلة رأس السنة مساء يوم 31 ديسمبر الجاري بالخرطوم، ودخل الثنائي في بروفات مراجعة لباقة من أشهر الأغنيات فرقة البلابل بالإضافة إلى أغنيات ستقدم لأول مرة في الحفل المنتظر من قبل عشاق الفرقة، وحظيت هادية وآمال طلسم بمتابعة جماهيرية واسعة من خلال مجموعة حفلال بمسرح ليالي البروف، كما تستعد هادية طلسم لتقديم تجربة غنائية خاصة عبر شاشة قناة أم درمان، حيث كشف مدير البرامج بقناة أم درمان الفضائية عصام الدين الصائغ، عن ترتيبات تجريها القناة لاستضافة الفنانة هادية طلسم في سهرة خاصة بالعود مع الشاعر إسحق الحلنقي، تجدر الإشارة إلى أن الجمهور السوداني على موعد في ذكرى الاستقلال المجيد وحفلات رأس السنة بسلسلة من الحفلات المميزة، والتي تضم أبرز نجوم الغناء في الساحة.

مرتبط