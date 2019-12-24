نصح الأسر بعدم مشاهدته… خطيب يشن هجوماً على فيلم (ستموت في العشرين)

الخرطوم: محاسن

شن إمام وخطيب مسجد الكلاكلة شرق هجوما مكثفا على الممثلين المشاركين في فيلم (ستموت في العشرين)، ووصفه بأنه يدعو للفسوق والرذيلة والفساد الاخلاقي حسب تعبيره، مطالبا المصلين بمنع اسرهم وأبنائهم من مشاهدته حتى لا تفسد أخلاقهم وانه عليهم محاربة ابطال الفيلم من خلال المنابر ووسائل الاعلام المختلفة. من جانبهم انقسمت آراء الحاضرين لخطبة الجمعة إلى نصفين معارضين يرون أن الأمر عادي وما بث من مقاطع في الفيلم يشاهده أبناؤهم في قنوات اخرى وبحضور أهاليهم، مشيرين إلى أن ما بث من مقاطع ليس فكرة الفيلم كله فهناك فكرة أعمق واقوى تعالج قضايا سالبة في المجتمع السوداني، فيما يرى المتفقون مع رأي الخطيب بأن الفيلم يدعو للعلمانية والفجور والهدف منه نشر الفوضى في المجتمع السوداني المحافظ.

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