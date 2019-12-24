أهدى العمل لشهداء ومفقودي الثورة… الموسيقار عثمان محي الدين يدشن (النوبة ملوك النيل)

الخرطوم: محاسن

يستعد الموسيقار عثمان محي الدين هذه الأيام للعودة للوطن لإطلاق وتدشين مشروعه (النوبة ملوك النيل)، موضحا أن المشروع ظل يعمل عليه منذ خمسة أعوام والذي يتضمن أسطوانة صوتية (نوبي) كتاب اعده وتمت ترجمته إلى ٥ لغات عالمية مع العربية ألبوم صور فلم وثائقي قصير، مضيفاً: “رغم المعاناة والجهد الا انني اشعر بالرضاء بتوثيقي لأولى الحضارات الإنسانية بعد العصر الجليدي، ومما يزيد سعادتي أن ( نوبي) وهو الألبوم السابع من سلسلة سحر الكمنجة والذي يعتبر اكبرها سيدشن في عهد جديد مُهِر بدماء زكية طاهرة انعتق بها الوطن من أسوأ عهود الظلام في العصر الحديث”، مختتما:(المشروع هدية لأرواح الشهداء ولجرحى ومفقودي ثورة ديسمبر المجيدة).

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