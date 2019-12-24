لافينيا تفتح مركز صحي قوز السلام بكوستي

(سونا)-أكدت الدكتورة سارة لافينيا فتح الرحمن إبراهيم؛ المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض؛ اهتمام وزارتها بتوفير الخدمات الصحية في أماكن تواجد المواطنين.

جاء ذلك لدى مخاطبتها مراسم افتتاح مركز قوز السلام بكوستي صباح اليوم؛ الذي تم تشييده عن طريق منظمة وكالة الإغاثة وإعادة التعمير والتنمية (إدارا)، بحضور مفوضية العون الإنساني وعدد من المنظمات الوطنية العاملة بالولاية ، وامتدحت لافينيا الدور المتعاظم الذي تقوم به المنظمات في إسناد الخدمات الصحية بالولاية، وطالبت لافينيا شركاء الصحة بالمزيد من الدعم للارتقاء بالخدمات الصحية على مستوى المراكز الصحية بالمحليات ، وقالت إن هذا المركز يشكل إضافة حقيقية للخدمات الصحية المقدمة في المنطقة ، وأعلنت التزام وزارتها بتوفير الكوادر الطبية وخدمات الرعاية الصحية وبرامج التحصين والأمومة والطفولة، ودعت لتكوين لجنة من أهل المنطقة والمنظمة للمتابعة والرقابة لعمل المركز.

وفي ذات الصدد؛ أوضح الأستاذ داؤود حسين رئيس مجلس إدارة ( ارادا) أن منظمة وكالة الإغاثة وإعادة التعمير والتنمية تعمل في مجال الطوارئ والإغاثة والتعليم والصحة ومشروعات سبل كسب العيش وتقديم خدماتها الإنسانية دون تمييز في دين أوعنصر، وأبان أن هدف المنظمة مساعدة الحكومات والوزارات المتخصصة عن طريق الشراكات مع المنظمات الدولية، وأشار إلى أن المنظمة لديها ثلاثة مراكز صحية بالولاية ، وعبر عن شكره لحكومة ولاية النيل الأبيض لتقديم المساعدات الفنية واللوجستية للمنظمة لأداء عملها بالولاية.

ومن جهته؛ أعرب الأستاذ إسماعيل كنو؛ مفوض العون الإنساني بالولاية بالإنابة عن شكره للمنظمات الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة للدور الكبير الذي تقوم به في مجال العمل الإنساني، وقال إن الفجوة مازالت كبيرة لتقديم الخدمات الإنسانية في المجالات المختلفة.