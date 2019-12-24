اجتماع مجلس الوكلاء يناقش إجراءات إزالة التمكين

(سونا) – ترأس الأستاذ/ عثمان حسين عثمان الأمين العام لمجلس الوزراء اليوم إجتماع مجلس الوكلاء والذي ناقش الإجراءات التنفيذية لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م فيما يلي الوزارات والوحدات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع خطوات تكوين اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا لتفكيك النظام بالوزارات والوحدات التابعة بالإضافة إلى مهامها واختصاصاتها.

كما استمع الإجتماع إلى نماذج من أعمال اللجان الفرعية لإزالة التمكين بعدد من الوزارات تضمنت أساليب استقصاء الحقائق ورصد المخالفات.