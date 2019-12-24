التعايشي: متفائلون بنتائج التفاوض

(سونا) قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالى عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح أننا متفائلون بالنتائج التي تمت خلال جولة التفاوض.

وعبر في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم اليوم عقب وصول وفد التفاوض بعد تعليق جولة التفاوض ليومين برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس الوفد والذي استقبله اللواء إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى وبعض الوزراء والمسؤولين بالدولة عبر عن تفاؤله بان هذه النقاشات ستنتهي لاتفاق سلام مستدام.

وقال إننا في هذين اليومين سندير نقاشات داخل مؤسسات الدولة تعضيدا للرؤية الحكومية حول تصورها لعملية السلام.

وكشف التعايشي عن وصول وفد تشادي رفيع لجوبا يوم أمس يحمل رسالة دعم لعملية السلام في جوبا، مضيفاً أن ذلك مهم جدآ.

وأوضح أن مسار التفاوض في جوبا وجد دعماً من الاتحاد الأفريقي والايقاد والامم المتحدة، وأن موقف تشاد كدولة له نتائج كبيرة وأنه دور كبير لا يمكن تجاهله في دعم عملية السلام.

وأشار الى أنه اذا نجحت هذه الشراكة في إنهاء الحرب في السودان ستؤسس لعلاقات استراتيجية لحسم الصراعات والتفلتات الأمنية الموجودة في الإقليم.