هلال الفاشر يفوز على أهلي شندي بهدف

(سونا)-حقق فريق نادي الهلال الفاشر ” الخيالة ” فوزا مهما عصر اليوم على فريق أهلي شندي بنتيحة هدف دون مقابل في المباراة المؤجلة التي جرت بينهما عصر اليوم باستاد النقعة بالفاشر ، أحرز هدف الهلال لاعبه سكسك. وبهذه النتيجة يرتفع هلال الفاشر بنقاطه الى ١٨ نقطة، فيما يبقى أهلي شندي في نقاطه الـ٢٠. شهد المباراة والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي والمدير العام للشباب والرياضة وعدد من قيادات الولاية التنفيذية والأمنية.

وكرم الوالي نجمي مبارة فريقي هلال الفاشر وأهلي شندي بالجوائز المقدمة من قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور في إطار مسؤولياتها الاجتماعية والتي درجت على تقديمها لنجوم مباريات الدوري الممتاز التي تُجرى بالفاشر.