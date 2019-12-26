أمر قبض في مواجهة “ايلا”

بورتسودان: عبد القادر باكاش

أصدرت نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر أمراً بالقبض على رئيس الوزراء السابق ووالي ولاية البحر الأحمر الأسبق محمد طاهر ايلا في قضايا تبديد للمال العام في مشروعات القرى النموذجية وطوكر الجديدة ومشروع بورتسودان “سنتر”، وقال مصدر مطلع بالنيابة لـ(السوداني) إن النيابة تجري تحقيقات مكثفة عن تكاليف وإجراءات المشروعات المذكورة، ودونت النيابة الدعوى الجنائية ضد إيلا بالرقم (55/ 2019) تحت المواد (88، 89، 177) من القانون الجنائي والمادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

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