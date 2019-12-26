قوى الحرية: السلع المستوردة غير مدعومة

الخرطوم: السوداني

تمسكت قوى الحرية والتغيير بموقفها الرافض لسياسات رفع الدعم المضمنة في موازنة العام 2020م، وهاجمت بشدة منهج وزير المالية المتبع في إعداد الموازنة، ووصفته بالتقليدي، وأعلنت عن وضع موازنة بديلة لموازنة وزير المالية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله في تصريح لـ(باج نيوز) عدم وجود دعم للسلع الإستهلاكية المستوردة من الخارج، وقال إن ما تقوم به الحكومة هو عبارة عن معالجات حسابية لسعر الصرف عند استيراد السلع من الخارج.

وأضاف خلف الله أن الإصلاح الاقتصادي لن يتم حال لم تتمكن الإدارة الاقتصادية من الوصول إلى سعر صرف مستقل.

وأوضح أن وزير المالية طرح في موازنته تقليل قيمة الجنيه من 45 الى 60 جنيها بنسبة 33%، واشار الى أن حكومة الانقاذ خفضت قيمة الجنيه ست عشرة مرة ولم تنجح في الوصول الى سعر صرف مستقل.

ونوه إلى أن قوى الحرية والتغيير متمسكه بقيام الدولة بدورها الكامل نحو المواطن لاسيما في تخفيف الضغوط المعيشية والتي كانت العامل الحاسم في قيام الثورة الشعبية ضد النظام السابق.

ووصف خلف الله نهج وزير المالية في اعداد الموازنة بالمستعجل والمفتقر لأي إبداع، وان موجهات الموازنة جاءت تقليدية وتشبه إلى حد كبير موازنات النظام السابق ولا تشبه ابداعات ثورة ديسمبر المجيدة.

وأوضح خلف الله، أن سياسة تحرير سعر العملة لا تعبر عن تطلعات الثورة ولا تقدم حلولا لمشاكل الاقتصاد، وانما ستكون نتيجتها مزيدا من التضخم وارتفاع الاسعار.

وحدد خلف الله موجهات لموازنة بديلة تعتمد بصورة اساسية على الايرادات الداخلية من خلال تنويع مصادر للنقد الاجنبي والمحلي، من خلال سياسات جديدة للصادر واعادة النظر في ضرائب بعض القطاعات وفي مقدمتها شركات الاتصال مع تعديل بعض القوانين الخاصة بالمشتروات الحكومية.

وقال إن الموازنة المقدمة من قبل وزير المالية تشمل موازنات لمؤسسات ووحدات تم الغاؤها مثل شرطة النظام العام ومجلس الولايات.

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